Corigliano Rossano: domani consiglio comunale. I punti all’ordine del giorno

È stato convocato il Consiglio Comunale, in sessione straordinaria ed in prima convocazione, in modalità mista, nella Sala delle Adunanze Consiliari, in Piazza SS. Anargiri, per lunedì 9 ottobre 2023, alle ore 16:30, al fine di discutere i punti iscritti nel seguente ordine del giorno:

1 – Comunicazioni del Sindaco;

2 – Adozione PSA;

3 – Enel – Prospettive e rilancio del sito.

Nel caso di seduta infruttuosa, la seconda convocazione è prevista, secondo le stesse modalità, per le ore 17 del 12 ottobre 2023. Sarà possibile seguire il consiglio comunale in streaming tramite il link