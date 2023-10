Aggressione a docente, Civica Amica: “Invitiamo i genitori a partecipare ai nostri laboratori”

“Ancora una aggressione ai danni di un docente. Questa volta a fare le spese della rabbia dei genitori di uno studente, è stato un professore dell’istituto comprensivo Spirito Santo – Via Roma di Cosenza finito al Pronto soccorso con una prognosi di sette giorni.

Da parte nostra non possiamo che evidenziare come questi fatti non possono più essere considerati casi isolati ma epifenomeni di un malessere generalizzato: la scuola che dovrebbe essere comunità è sempre più spesso lacerata tra le sue componenti e indebolita nelle sue funzioni primarie.

Episodi come quello avvenuto nell’istituto dello Spirito Santo sono inaccettabili e confermano il quadro di degrado e povertà sociale e culturale in cui versa la Scuola italiana.

Come Civica Amica Aps, anche alla luce della nostra mission, sottolineiamo quanto sia importante una effettiva alleanza educativa tra la scuola e la famiglia e ribadiamo piena solidarietà al docente aggredito ed a tutta la dirigenza scolastica con cui, peraltro, abbiamo avviato una stretta collaborazione nell’ambito del progetto Leggere qua e là nel centro storico di Cosenza.

Vogliamo invece mandare un messaggio distensivo ai genitori che si sono resi responsabili dell’aggressione invitandoli a partecipare alle attività della nostra associazione senza alcuna remora o reticenza: tra gli obiettivi di Civica Amica la diffusione della cultura del dialogo e della sensibilità sociale occupano certamente i primi posti e ogni occasione è buona per affermare valori come la tolleranza, il rispetto e il valore di ogni diversità”. Lo afferma in una nota Gilda De Caro, Presidente Civica Amica APS.