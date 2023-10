Cassano allo Ionio: affidato l’incarico tecnico per la progettazione del Porto-Canale degli Stombi “Jole Santelli”

Continua l’impegno per il rifacimento del porto canale degli Stombi di recente intitolato dall’Amministrazione Comunale alla compianta presidente della Regione Calabria Jole Santelli. Sono stati, infatti, affidati gli incarichi di progettazione dei lavori di modifica dell’imboccatura del Canale degli Stombi.

A darne notizia è il sindaco Giovanni Papasso in quanto in settimana il responsabile dell’Area Tecnica Ingegnere Luigi Serra-Cassano, terminate le verifiche di rito e i controlli previsti dalla normativa vigente, ha affidato al raggruppamento temporaneo di imprese Hysomar & Altri i servizi tecnici di ingegneria per la progettazione del porto-canale. Il raggruppamento di imprese affidatario dell’incarico è composto dalla Hysomar Soc. Coop., Alpahtec, Prof. Ing. Michele, Sinar SRL.