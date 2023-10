Cosenza, l’opposizione: “Maggioranza si interessi di più alla città”

“Lo scatto repentino e atletico del Consigliere Ciacco in aiuto al Presidente del Consiglio Comunale di Cosenza ci fa ben sperare nelle buone energie che spenderanno in team per ridare dignità alla città di Cosenza. Innumerevoli sono i problemi della nostra Città e ci tocca assistere a due esponenti di palazzo che provano a fare cattedra alla Regione Calabria. Ci sembra proprio di ritornare a scuola, c’è chi interroga e chi deve dinanzi a tutta la classe rispondere alle domande. Certo la cosa pubblica dev’essere chiara a tutti ma questi interrogativi che tanto affliggono Ciacco & C. possono essere denunciate alle autorità competenti. Cercare spazio nel dibattito politico deve essere essenzialmente trovato nelle proposte, nelle prospettive, nell’attuazione di una buona amministrazione. Ci pare quindi scontato ricordare, alla cordata di maggioranza, di interessarsi di più della città, di studiare per la città, di mettere da parte per un attimo i giornali se non si leggono -principalmente- i disagi dei nostri concittadini”. A dichiararlo, Alfredo Dodaro, Francesco Cito, Francesco Caruso, Michelangelo Spataro, Antonio Ruffolo, Francesco Spadafora, Giuseppe D’ippolito, Ivana Lucanto del gruppo consiliare di minoranza del Comune di Cosenza.