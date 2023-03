Cosenza, l’amministrazione comunale sulle ludoteche: “Per lo Stato non sono un servizio essenziale ed ente in dissesto non deve garantirlo. Noi, però, ci siamo battuti per trovare soluzione”

“Si sta lavorando da tempo, con impegno e determinazione, per espressa volontà del sindaco Franz Caruso, al ripristino delle ludoteche comunali, ricercando ogni soluzione possibile ed attuabile”. E’ quanto si afferma in una nota dell’Amministrazione Comunale in risposta alle sollecitazioni del comitato Piazza Piccola.

“E’ necessario chiarire – prosegue la nota – che le ludoteche comunali sono tre, quella del Centro Storico, di via Popilia e di Serra Spiga. Purtroppo, tale servizio è ritenuto dallo Stato, non da noi amministratori comunali, secondario e non essenziale. Pertanto, un Comune in dissesto, come quello da noi ereditato, dovrebbe tagliarlo, senza se e senza ma. Ed, invece, al contrario di quanto previsto, sin dalle prime difficoltà riscontrate per il prosieguo dell’attività delle ludoteche ci siamo impegnati a reperire altri fondi ed a trovare comunque soluzioni percorribili per riattivarlo, che oggi crediamo di avere individuato. A tal fine, nei prossimi giorni, porteremo in Giunta una proposta di deliberazione che ci consentirà di garantire la continuazione del servizio. Detto ciò, siamo convinti che è possibile perseguire la rinascita del Centro Storico se mettiamo in luce il positivo che si sta facendo per riportarlo agli antichi splendori, così da incentivare nuova residenzialità e l’apertura di nuove attività commerciali. Ci riferiamo, solo per fare qualche esempio, al recupero dei fondi CIS e di Agenda Urbana, che ci hanno consentito già di aprire ben 4 cantieri di lavoro per la riqualificazione dell’illuminazione pubblica, della Casa delle Culture, delle scuole storiche dello Spirito Santo e di Via Molinella e del complesso di San Gaetano. Altri lavori stanno per partire, senza dimenticare i contributi finanziari assicurati alla Biblioteca Civica, la ripartenza di qualità del Teatro Rendano, la nuova stagione che sta vivendo il Museo dei Brettii e degli Enotri, divenuto centro culturale di grandi eventi. A voler tacere delle emergenze continue che siamo costretti ad affrontare per una situazione proveniente dal passato, che non si cancella con un battito di ciglia, e della pulizia quotidiana ed ordinaria che si sta garantendo. Si poteva fare di più? Forse! Noi stiamo, comunque, facendo l’impossibile, realizzando fatti concreti e tangibili che testimoniano in maniera indiscutibile, la grande attenzione che sin dal nostro insediamento abbiamo assicurato al nostro prezioso centro storico”.