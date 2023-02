Rende, venerdì la cerimonia di Città Europea dello Sport 2023

Countdown per la cerimonia di riconoscimento ottenuto dalla amministrazione comunale di Rende quale Città Europea dello Sport per il 2023.

Venerdì 10 febbraio alle 9,30 nella sala consiliare di piazza Matteotti saranno infatti presentate le importanti attività e manifestazioni che in questi mesi saranno realizzate.

“Un momento importante non solo per la nostra città, ma per l’Intera provincia. Per questo abbiamo voluto coinvolgere gli istituti scolastici, oltre che delle associazioni sportive cittadine. Sarà questa occasione di valorizzazione delle nostre eccellenze, oltre che dei valori dello sport quale elemento di crescita economica, sociale, culturale”, ha sottolineato il consigliere comunale con delega allo sport, Giovanni Gagliardi.

Alla iniziativa prenderanno parte il presidente della Provincia, Rosaria Succurro, l’assessora ai rapporti con le scuole, Lisa Sorrentino, i delegati allo sport Unical Giuseppe Pellegrino e Piero Guido.

Il dibattito, coordinato dalla giornalista Simona De Maria, vedrà intervenire Giorgio Porro, responsabile del centro avviamento allo sport ASD Olimpia, Mario Siciliano, delegato regionale FiTri, Rocco Gullo, presidente Rende Nuoto, Gianmarco Rosato, responsabile CUS Unical e delegato regionale FISR, oltre a Santino Scarpelli, rappresentante Bim Bum Basket Rende.

Previsti,inoltre, gli interventi di Marco Quintiero per la Polisportiva Olympia e di Francesco Democrito, delegato Aces e MSP.

Conclusioni affidate a Giovanni Gagliardi: “crediamo che rafforzare la sinergia e la condivisione tra municipio, associazioni sportive Rendesi, federazioni nazionali ed enti locali per valorizzare risorse e competenze, sia stato fondamentale per raggiungere tale traguardo e sarà punto di partenza solido per quest’anno ricco di iniziative”, ha sottolineato, infine, il consigliere con delega allo sport.