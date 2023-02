Caloveto (Cs), 120mila euro per la messa in sicurezza di località Fiumarella

“Mitigare il problema che si ripresenta puntuale ogni volta che piove, costringendo all’isolamento le diverse aziende agricole servite da una strada interpoderale, strategica per il territorio comunale, lunga quasi 2 chilometri e mezzo. Sarà poi possibile grazie al finanziamento regionale di 120 mila euro per interventi di adeguamento e messa insicurezza della rete viaria agro-forestale di località Fiumarella”.

È quanto fa sapere il sindaco di Caloveto, Umberto Mazza, che questa mattina (giovedì 2) ha firmato la concessione delle risorse relative al Programma di Sviluppo Rurale della Regione Calabria 2014 – 2020.

Il Primo Cittadino coglie l’occasione per ringraziare il dipartimento regionale guidato dal direttore Giacomo Giovinazzo e l’assessore regionale all’agricoltura Gianluca Gallo per la sensibilità dimostrata per questa importante causa che oltre a garantire la sicurezza stradale contribuirà ad offrire un maggiore controllo del territorio, con particolare riferimento alla salvaguardia ambientale e alla lotta agli incendi.

Attualmente danneggiata e resa poco sicura a causa dei continui eventi metereologici verificatisi negli ultimi anni e che ne hanno compromesso la percorribilità, la strada si presenta in condizioni precarie anche perché priva di un’adeguata regimentazione delle acque e per lunghi tratti di una larghezza della sede stradale tale da garantire un minimo di sicurezza per i cittadini e per i proprietari delle aziende presenti in sito. Inoltre, il tratto viario in questione presenta smottamenti e cedimenti causati dall’erosione dell’adiacente torrente che ne ha pregiudicato la stabilità rendendo difficoltosi la fruizione e l’accesso ai fondi agrari.