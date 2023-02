I sindaci di Cosenza, Rende e Castrolibero vogliono la “Città Unica”: ipotizzato studio di fattibilità per l’unione dei Comuni

Presieduta dal sindaco Franz Caruso, si è svolta, nel pomeriggio di ieri, a Palazzo dei Bruzi, la riunione tra i sindaci ed i presidenti dei Consigli Comunali di Cosenza, Rende e Castrolibero. Erano presenti i Presidenti Giuseppe Mazzuca, Gaetano Morrone e Bruna Primicerio.

Oltre a Franz Caruso era presente Franchino De Rango, nella sua qualità di sindaco FF. di Rende e Giovanni Greco. Per Castrolibero presente anche il capogruppo di maggioranza Angelo Gangi.

Nella riunione si è deciso di costituire una Cabina di Regia per avviare il percorso verso la costruzione della città unica. Del suddetto organismo ne fanno parte i sindaci e i presidenti dei consigli comunali.

Nella riunione, inoltre, si è convenuto che i tre Comuni congiuntamente possano, prioritariamente, commissionare uno Studio di Fattibilità, finalizzato a prevedere come e quando istituzionalizzare la nuova città unica, secondo obiettivi di efficienza amministrativa e di equità sociale.

Non sfugge a nessuno – si legge in una nota stampa del Comune di Cosenza – che i Comuni di Rende e Castrolibero, alla data odierna, versano in una condizione di solidità finanziaria che contrasta con quella del Comune di Cosenza, che soltanto nei giorni scorsi ha approvato il piano di riequilibrio finanziario, per tentare di contrastare la voragine debitoria ereditata dalla precedente amministrazione. Ovviamente, ciò non implica alcuna volontà dilazionatoria ma vuole essere una manifestazione della volontà di procedere concretamente verso una fusione urbana che sia caratterizzata da un alto senso di responsabilità istituzionale e, soprattutto, rivolta alla crescita ed allo sviluppo dell’area urbana.

A tal fine, i tre Comuni, si sono impegnati, come primo passo di edificazione della città unica, a dare vita alla Unione dei Comuni di Cosenza, Castrolibero e Rende per la gestione unitaria di servizi fondamentali per la organizzazione urbana.

Nei prossimi giorni, inoltre, sulla base della attività istruttoria compiuta nelle scorse settimane, i sindaci firmeranno il Piano per la gestione unitaria del trasporto pubblico locale della area urbana ed avvieranno un confronto sui contenuti dei Piani strutturali cittadini per pervenire rapidamente alla definizione del Piano Strutturale d’ambito. La riunione, comunque, ha assunto l’impegno che nella definizione del percorso finalizzato alla città unica, ogni atto e procedimento amministrativo e legislativo sia definito nel pieno rispetto della titolarità delle competenze e della sovrana volontà dei consigli comunali interessati.