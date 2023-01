In fiamme stabilimento balneare a Scalea: ipotesi dolo

Un incendio, sulle cui cause sono in corso accertamenti, ha danneggiato a Scalea uno stabilimento balneare. L’ipotesi dolosa è al momento la più accreditata dagli investigatori. La struttura, ubicata sul lungomare Ruggero di Lauria, è attiva anche d’inverno come caffetteria e bar. Sul posto, nella notte, hanno operato squadre dei vigili del fuoco del comando di Cosenza, distaccamenti di Scalea e di Paola, con il supporto di due autobotti per rifornimento idrico. L’intervento dei vigili del fuoco è valso alla completa estinzione delle fiamme evitando il propagarsi ad altre strutture ricettive nelle immediate vicinanze e consentendo la messa in sicurezza del sito. Quindici le unità impegnate nell’opera di spegnimento, con l’ausilio di cinque automezzi. Sul posto anche i carabinieri della Compagnia di Scalea che hanno avviato gli accertamenti per risalire all’origine del rogo.