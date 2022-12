Sanità, Di Natale: “Serve Punto nascita nel Tirreno Cosentino”

“Siamo ormai alle porte del 2023 ma dalle nostre latitudini si ritorna a nascere in casa nel silenzio delle istituzioni”. E’ la disamina di Graziano Di Natale, già Segretario-Questore dell’assemblea regionale della Calabria nel corso di una nota stampa che così prosegue: “I media – afferma – raccontano una vicenda, per fortuna, conclusasi a lieto fine.

L’ambulanza del 118 di Paola, allertata per un codice rosso, ha soccorso una donna nel dare alla luce un bellissimo bimbo in casa. La distanza per l’ospedale di Cosenza ha infatti reso necessario il parto in casa come avveniva anni fa”. L’esponente politico dichiara inoltre: “Questa storia dimostra – sottolinea- quanto sia importante avere un Punto Nascita nel Tirreno Cosentino.

“Da Tortora ad Amantea – continua – ci sono chilometri e chilometri di costa senza un reparto apposito, nonostante la presenza di strutture ospedaliere adeguate”. Di Natale sottolinea l’immobilismo politico: “Queste vicende accadono nel silenzio generale, senza che nessuno muova un dito”, ed annuncia battaglia: “Probabilmente a chi dovrebbe amministrare la sanità, avendone pieni poteri, non è ancora arrivata la voce dei cittadini che reclamano a gran voce diritti come nascere sul Tirreno Cosentino. Sarà nostra premura – conclude – difendere un territorio abbandonato dalle istituzioni e da una classe dirigente miope”.