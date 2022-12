Degrado urbano e sicurezza pubblica: a Cosenza, potenziati controlli nel piazzale delle autolinee

Un piano straordinario di controllo del territorio interforze, disposto dal Prefetto di Cosenza Vittoria Ciaramella su determinazione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, è stato attivato a Cosenza in piazza delle Provincie (Autolinee), “per arginare – è scritto in una nota – i fenomeni di illiceità e degrado urbano che creano allarme sociale, con possibili ripercussioni per l’ordine e la sicurezza pubblica”. I servizi che sono attuati da Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Provinciale, Polizia Locale, proseguiranno anche nei prossimi giorni. Nella riunione del Comitato, presieduta dal Prefetto, è stato infatti pianificata “una forte e visibile presenza delle forze di polizia con turnazioni concordate tra Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri congiuntamente alla Guardia di Finanza, alla Polizia Provinciale e a quella Municipale per assicurare controlli per gli aspetti economico finanziari”. I controlli sono volti in particolare “al contrasto ed alla prevenzione di fenomeni di microcriminalità predatoria, dello spaccio ed uso di sostanze stupefacenti, con l’obiettivo di aumentare e mantenere alto il senso di sicurezza dei cittadini ai capolinea ed alle fermate degli autobus di linea urbana nelle fasce di punta per il servizio scolastico nonché per i lavoratori pendolari”.