FdI Cosenza: “La Calabria ben rappresentata nelle commissioni di Senato e Camera”

“Dopo il conferimento del prestigioso incarico di sottosegretario di

Stato all’Interno a Wanda Ferro, ieri sono state definite le

commissioni parlamentati.



Il ruolo delle commissioni, che sono organi collegiali, è fondamentale

per il buon andamento dei lavori parlamentari. E’ la sede in cui i

disegni di legge vengono analizzati tecnicamente.



La Calabria sarà ben rappresentata nelle commissioni del Senato, dove

è stata premiata l’esperienza di Fausto Orsomarso eletto segretario

della sesta commissione permanente, Finanze e Teroso. Importante

riconoscimento anche per Ernesto Rapani, che siederà nella seconda

commissione permanente, Giustizia. Entrambi nei rispettivi settori

sapranno dare il giusto contributo al miglioramento della nostra

Nazione.



Altrettanto rilevante, l’incarico politico ottenuto alla Camera dei

deputati da Alfredo Antoniozzi che ricoprirà il ruolo di

Vicepresidente del Gruppo parlamentare di FdI.



Siamo sicuri che la nostra squadra di parlamentari saprà rappresentare

al meglio la Calabria ed i calabresi”.





Così in una nota Angelo Brutto, coordinatore provinciale Fratelli d’Italia.