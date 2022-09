Corigliano-Rossano, Olivo: “Auguri al neo eletto senatore Ernesto Rapani”

“La Sibaritide e Corigliano-Rossano si svegliano oggi, all’indomani del voto, con un’opportunità in più. Quella, cioè, di poter essere rappresentata meglio e con maggiore incisività di quanto purtroppo non è stato fatto fino ad oggi dalla nutrita delegazione di parlamentari uscenti. L’auspicio è che questo territorio possa trovare un riferimento strategico capace di destinare concretamente la massima attenzione istituzionale nazionale possibile.”

È quanto dichiara l’assessore provinciale Adele Olivo esprimendo “I complimenti e gli auguri di buon lavoro al neo eletto senatore Ernesto Rapani, figlio e rappresentante di questa Città e di questo territorio; al Presidente Roberto Occhiuto che si è speso molto in questa campagna elettorale a tutto il centro destra calabrese per le preferenze ottenute ed in particolare agli assessori regionali Tilde Minasi e Fausto Orsomarso, al grande ex sindaco di Cosenza Mario Occhiuto, alla coordinatrice regionale di Fratelli d’Italia Wanda Ferro, a Domenico Furgiuele, a Francesco Cannizzaro ed Giovanni Arruzzolo. A tutti loro gli auguri di buon lavoro e della migliore rappresentanza della Calabria nel nuovo Parlamento e per il primo governo guidato, finalmente, da una donna, la Premier Giorgia Meloni.”

“Nel felicitarmi ancora, come rappresentante di questo territorio nell’ente provincia di Cosenza, per l’importante risultato conseguito dal concittadino Rapani, frutto e sintesi di quel percorso storico che lo ha visto sin da giovanissimo ricoprire diversi ruoli istituzionali, auspico – conclude la Olivo – di poter incontrare presto il neo Senatore di Corigliano-Rossano per poter guardare insieme a lui ed a questa grande Città al futuro, con spirito di massima disponibilità e collaborazione, nell’interesse generale della comunità, del territorio e della Calabria.”