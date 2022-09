Elezioni, il Circolo culturale Saragat di Cosenza: “Nostro impegno volto alla crescita del Terzo polo”

“Il Circolo Culturale Giuseppe Saragat ed il circolo Gaspare Conforti della citta’ di Cosenza con alcuni amministratori locali, fra i quali il consigliere Comunale della città di Cosenza Alessandra Bresciani ed il consigliere del Comune di Marano Marchesato Serafino Conforti, ritengono opportuno manifestare la scelta di campo in queste importanti elezioni.

Le ragioni politiche proprie della storia di moderati riformisti e socialdemocratici impongono un nostro impegno elettorale volto alla costruzione e alla crescita del terzo polo. Consapevoli quindi che il 25 settembre sarà solo l’inizio di un percorso che ci vedrà fattivamente promotori di una scelta politica per un Italia e soprattutto una Calabria capace di scegliere il merito, libera dal bisogno, invitiamo tutti i moderati, i socialisti riformisti e coloro che ancora credono di poter cambiare questa dimessa società a rientrare in campo.”