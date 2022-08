Il cordoglio del Sindaco di Cosenza Franz Caruso, per la scomparsa del padre dell’Assessore Pasquale Sconosciuto

Il Sindaco Franz Caruso ha espresso il suo più profondo cordoglio per la scomparsa di Antonio Sconosciuto, padre dell’Assessore Pasquale Sconosciuto.

“Sono vicino con tutto il mio affetto – ha sottolineato Franz Caruso – all’amico Pasquale Sconosciuto, assessore della mia giunta, per la scomparsa del caro genitore. Antonio Sconosciuto è stato per lungo tempo dipendente del Comune di Cosenza ed aveva chiuso la sua esperienza a Palazzo dei Bruzi all’Ufficio Tributi, con il raggiungimento della meritata pensione. A Pasquale esprimo non solo la mia partecipazione al suo dolore, ma anche quella di tutti i colleghi dell’esecutivo municipale. Padre e marito esemplare, Antonio Sconosciuto (Tonino per gli amici) aveva una grande passione per il calcio e per i colori rossoblù, quelli della squadra del Cosenza. Una passione che ha trasmesso anche al figlio Pasquale. In questo triste momento – ha concluso il suo messaggio di cordoglio il Sindaco Franz Caruso – giungano alla moglie di Tonino, signora Carmela Casciaro, ai figli Pasquale ed Alessandra e a tutti i familiari, le più sentite condoglianze dell’Amministrazione comunale”.