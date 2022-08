Emergenza siccità, Coldiretti Rossano : “Scenario inquietante in tutta la Sibaritide”

Politiche Agricole Alimentari e Forestali Stefano Patuanelli per rispondere a tali criticità, oltre a una serie di provvedimenti su energia, gas e carburanti. Verrà incrementato di 200 milioni di euro il Fondo di Solidarietà nazionale per sostenere le imprese e le cooperative agricole danneggiate che non hanno sottoscritto coperture assicurative a protezione dal rischio siccità e sono state approvate misure orizzontali di interesse agricolo, come l’estensione del credito di imposta per i carburanti e un contributo straordinario per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale. Ma tutto questo potrebbe non essere sufficiente”.

“Noi come Coldiretti Rossano siamo vicini ai nostri agricoltori e li sosteniamo in questo momento difficile” ha affermato il presidente di zona Coldiretti Rossano Antonino Fonsi. “Ci uniamo alle altri sedi regionali nella richiesta della proclamazione dello stato di calamità naturale per questa estate straordinaria che stiamo vivendo” ha dichiarato il presidente Fonsi.

La Coldiretti Calabria si è attivata a livello regionale per far riconoscere lo stato di calamità naturale, affinché si adottino misure straordinarie per superare il periodo complesso.

“L’intero comparto agricolo-zootecnico è stato coinvolto da questa situazione gravosa» ha dichiarato il presidente regionale Coldiretti Calabria Franco Aceto. «Con lo stato di calamità naturale, la Regione Calabria si attivi in favore dei nostri produttori e degli allevatori che si sono indebitati per le loro imprese in questi tre anni, tra pandemia, guerra e calamità naturali” ha concluso il presidente Aceto.

“È più che mai urgente accelerare sulla realizzazione di reti di piccoli invasi diffusi sul territorio per conservare l’acqua, con bacini di accumulo che possano raccogliere importanti quantitativi d’acqua piovana durante i periodi invernali.