Corigliano Rossano (Cs), la maggioranza consiliare: “Compatti per raggiungere gli obiettivi dell’amministrazione”

“A seguito del Consiglio Comunale di ieri, rimandato per ragioni inderogabili ed estranee ad argomentazioni politiche, non sono mancate suggestive ricostruzioni giornalistiche così come qualche tentativo di speculazione politica.

A tal proposito ricordiamo come soltanto poche settimane addietro, rispetto ad una seduta di Consiglio Comunale probabilmente più importante di quella prevista ieri, su richiesta di alcuni consiglieri di minoranza i quali, per un inaspettato impegno, non avrebbero potuto prendere parte