Le squadre di manutenzione del Comune sono al lavoro sulla condotta Cona – Pantasima.

In queste ore si è registrato un guasto importante che, seppur in via di risoluzione, nonostante l’apporto delle adduttrici alimentari dalle sorgenti montane recuperate nei mesi scorsi, potrebbe causare difficoltà nella regolare erogazione idrica nella parte bassa del Centro Storico di Rossano.

La cittadinanza sarà avvisata al termine degli interventi in atto.