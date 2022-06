 Incidenti sul lavoro, un morto nella Centrale del Mercure di Laino Borgo

Un dipendente di una ditta appaltatrice esterna è morto, per cause che sono in corso di accertamento, all’interno della Centrale del Mercure di Laino Borgo in provincia di Cosenza. L’incidente, secondo quanto è stato riferito, si è verificato durante il fermo degli impianti per manutenzione della centrale a biomasse. Indagini sono state avviate con il coordinamento della Procura di Castrovillari per ricostruire la dinamica dell’accaduto. Sul posto sono in corso le indagini per ricostruire lo svolgimento dei fatti. “La società Mercure Srl e tutto il personale – è detto in una nota – sono profondamente colpiti ed esprimono il proprio dolore per l’accaduto”.