“Raffaela Sansoni e Biagio Miraglia sono in campo per Italia Viva rispettivamente a Belvedere Marittimo e ad Amantea. Si tratta di due candidature importanti, due profili che potranno apportare un patrimonio di idee e proposte per il futuro delle due città. A loro va il mio in bocca al lupo per questa campagna elettorale”.

Così su Facebook il Senatore IV Coordinatore Regionale del partito, Ernesto Magorno.