Domani a Trebisacce si discute di bullismo

Domani si parlerà di bullismo. Con uno dei psicoterapeuta più importanti d’Europa. Sarà infatti il professor Domenico Barrilà, fortemente voluto dal Vescovo Francesco Savino, che ha organizzato l’evento, a relazionare su questo importante fenomeno che spesso mette a dura prova la psiche di tanti giovani e non. Chiaro il tema della serata: «Tutti bulli. Perché una società violenta

vuole processare i nostri ragazzi».L’appuntamento con genitori, insegnanti ed educatori, ma anche cittadini, è previsto dalle 19 alle 20.30 all’interno della Chiesa dedicata al Cuore Immacolato della B.V.M. Lo stesso Vescovo fatto Popolo, ha colto l’occasione per invitare tutti a intervenire, “coinvolgendoci e coinvolgendo”, e di passare la parola, per “ascoltare, imparare e confrontarci”. La Diocesi di Cassano ha voluto promuovere questo percorso di riflessione diocesana, per affrontare e discutere la tematica del bullismo, che altro non è che il comportamento aggressivo ripetitivo nei confronti di chi non è in grado di difendersi e quindi viene colpito fisicamente e psicologicamente, con la vittima di turno costretta a subìre questi atteggiamenti che provocano chiara e spesso importante sofferenza psicologica e l’esclusione sociale, nonchè ripetute umiliazioni da coloro che ricoprono il ruolo di bullo.

Da qui la presenza del professor Barrilà, analista adleriano, impegnato da oltre trent’anni nell’attività clinica, autore, ideatore e coordinatore di due collane sul tema, nonché supervisore scientifico di progetti pensati per la prevenzione del disagio. È stato docente presso la Scuola di Psicoterapia dell’Istituto Alfred Adler di Milano e didatta propedeutico presso la Società Italiana di Psicologia Individuale, fino al 2003. Si è poi dedicato con maggiore intensità all’attività di prevenzione, assecondando il suo profondo interesse nei confronti della responsabilità sociale della psicologia, che si è tradotto in una costante presenza sul territorio, anche attraverso un migliaio tra conferenze e seminari svolti in Italia e in altri paesi. Domani sera sarà in città per ascoltare chi è in cerca di aiuto, e dar risposte concrete a chi ha il ruolo di educare. Da non perdere.