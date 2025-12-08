Sciopero del comparto igiene ambientale, servizi Sieco ridotti per i giorni 9 e 10 dicembre

Il prossimo 10 dicembre, le segreterie nazionali di Fp-Cgil, Fit-Cisl, Uil-Trasporti e Fiadel hanno proclamato un’intera giornata di sciopero generale nazionale del comparto igiene ambientale che interesserà tutti i lavoratori addetti al comparto stesso.

Lo rende noto il settore Igiene Ambientale di Palazzo De Nobili informando che, a tal proposito, Sieco ha comunicato che “nella giornata dello sciopero saranno garantiti i servizi pubblici minimi essenziali ai sensi della normativa vigente e del CCNL di settore: utenze scolastiche, mense, ospedali, case di cura, stazioni, caserme e carceri”.

Sieco ha altresì comunicato che “anche in previsione dell’assemblea sindacale indetta dalle 00.SS. in data 09 dicembre, dalle ore 9.00 alle ore 13.00, il centro comunale di raccolta e il numero verde saranno chiusi al pubblico dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e i servizi saranno ridotti”.