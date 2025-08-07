Catanzaro, Costanzo (FI): “Su Silipo si sta consumando una vergogna. Il Sindaco si assuma le sue responsabilità”

«Quella che si sta consumando in queste ore è l’ennesima,

intollerabile vergogna dell’amministrazione guidata da Nicola Fiorita.

Non è accettabile che, di fronte a una vicenda complessa e nota a

molti, si scarichino tutte le responsabilità su un solo dipendente,

Gianluca Silipo, lasciando impuniti coloro che – direttamente o

indirettamente – hanno avuto un ruolo nelle decisioni che oggi vengono

contestate.»

A dichiararlo è Sergio Costanzo, consigliere comunale di Forza Italia,

che interviene con forza in merito alla situazione che coinvolge la

compartecipata comunale.

«Tutti erano a conoscenza dell’operazione, compreso il sindaco. È

inaccettabile che si cerchi ora un capro espiatorio, dimenticando che

esistono ruoli, incarichi, responsabilità dirette e indirette:

consulenti, vertici della società, rappresentanti istituzionali.

Silipo è un lavoratore serio, stimato, che ha sempre agito

nell’interesse dell’ente. Scaricare tutto su di lui è un atto vile e

ingiusto.»

Costanzo chiede un’assunzione di responsabilità politica: «Se davvero

Fiorita vuole tutelare i dipendenti e difendere l’ente, abbia il

coraggio di fare un passo indietro. Si dimetta. Per anni abbiamo

denunciato criticità nella gestione della compartecipata, e ora –

sotto questa amministrazione – rischiamo di vederla chiudere. È un

fallimento morale e politico che non può essere insabbiato.»