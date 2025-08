Iemma: “Approvato dalla giunta l’atto di indirizzo per l’aggiornamento del Piano Spiaggia della città di Catanzaro”

L’Amministrazione comunale guarda al futuro con l’aggiornamento del Piano Spiaggia della città di Catanzaro, puntando ad armonizzare lo strumento urbanistico con le più recenti direttive in materia di concessioni demaniali marittime e, al contempo, adeguare il documento alle esigenze di sviluppo del territorio. La volontà politica dell’ente è sintetizzata nell’atto di indirizzo approvato nell’ultima riunione della giunta, presieduta dal sindaco Nicola Fiorita, ascoltata la relazione della vicesindaca con delega alla pianificazione territoriale, Giusy Iemma.

“Si tratta di un altro passo in avanti importante nella complessa opera di regolamentazione e messa a sistema del comparto urbanistico rispetto ad un Piano spiaggia comunale la cui ultima stesura risale ad oltre dieci anni fa”, evidenzia la stessa Iemma. “La giunta ha, quindi, dato mandato al settore di avviare le procedure di aggiornamento tenendo conto dell’evoluzione che, in questo scorcio di amministrazione, ha interessato la progettazione dei lavori di completamento del Porto e considerando, in generale, lo sviluppo edilizio, economico e turistico del quartiere Lido che ha bisogno di essere governato. Impegno che si sposa con una visione politica improntata alla tutela ambientale e alla gestione sostenibile della nostra spiaggia e del patrimonio costiero”.

Tra le specifiche indicate nella delibera di giunta, viene evidenziata l’opportunità di aggiornare il Piano spiaggia anche per inserire la riserva naturale regionale Le Dune di Giovino di nuova istituzione; per verificare ed aggiornare lo stato esistente delle opere di urbanizzazioni e valutare la necessità di viabilità di servizio ed aree parcheggio con specifica regolamentazione di uso e manutenzione; per inserire nella pianificazione il progetto di completamento dei lavori del Porto ed annettere un’area concessione demaniale per stabilimento balneare, attività sportive ed area parcheggio, posta in aderenza al molo del porto lato nord-est. Ancora, nell’atto di indirizzo si fa riferimento all’esigenza di valutare l’inserimento di una concessione demaniale regolamentata per l’accesso ai cani (bau beach), l’inserimento di ulteriori concessioni per rimessaggio alaggio e varo, l’affidamento della gestione dei chioschi esistenti sul lungomare di Giovino.