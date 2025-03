Catanzaro, in conferenza stampa l’avviso pubblico per la valorizzazione del Complesso Monumentale del San Giovanni

Si è tenuta oggi, 12 marzo 2025, nella sala conferenze del Complesso Monumentale San Giovanni, la presentazione ufficiale dell’avviso pubblico per la valorizzazione del sito storico, frutto di una sinergia tra il Comune di Catanzaro, l’Università Magna Graecia e la Fondazione Con il Sud.

L’Avviso Pubblico ha lo scopo di selezionare un progetto proposto da enti del Terzo Settore e altri partner, al fine di sottoscrivere un Partenariato Speciale pubblico-privato per trasformare il Complesso del San Giovanni in un centro culturale vivo, inclusivo e sostenibile.

La Fondazione Con il Sud, ente non profit che promuove percorsi di coesione sociale e buone pratiche di rete per favorire lo sviluppo del Sud Italia, sosterrà l’iniziativa di valorizzazione del bene con un contributo di 500 mila euro e parteciperà alla selezione e al monitoraggio delle proposte di progetto che saranno presentate.

L’Università Magna Graecia, oltre che sul piano economico, manterrà la sua presenza nel complesso attraverso attività di alta formazione, workshop e seminari.

Il sindaco Nicola Fiorita ha sottolineato il valore strategico dell’intesa:

“Oggi è un giorno importante per Catanzaro, perché diamo un futuro concreto a uno dei suoi contenitori culturali più prestigiosi. Il Complesso San Giovanni, simbolo della nostra storia, deve diventare un luogo vivo, dinamico, aperto alla città e ai giovani. Questa intesa rappresenta un modello di collaborazione virtuosa tra istituzioni e privati, per far sì che il patrimonio culturale diventi motore di crescita e sviluppo. Ringrazio la Fondazione Con il Sud per aver scelto Catanzaro e per aver creduto nel valore di questa sfida, così come l’Università per aver condiviso con noi questo percorso che si inserisce nell’ambito della pianificazione territoriale in corso di elaborazione congiunta con Agenzia del Demanio”.

Stefano Consiglio, Presidente della Fondazione Con il Sud, ha evidenziato l’importanza del partenariato pubblico-privato: “Siamo contenti di essere qui e di lavorare insieme al Comune di Catanzaro e all’Università Magna Graecia per costruire un partenariato che permetterà di restituire alla comunità uno spazio di grande valore storico, artistico e culturale. Siamo convinti che la sinergia tra pubblico e privato sociale, in cui la Fondazione investe ormai da tempo anche in altre regioni del Sud, sia un elemento imprescindibile per generare un cambiamento vero e duraturo”.

Il rettore dell’Umg di Catanzaro, Giovanni Cuda, ha evidenziato il ruolo chiave dell’Università nella valorizzazione del San Giovanni: “La cultura è la nostra missione e l’Università Magna Graecia è pronta, come ha già fatto in questi ultimi anni, a fare la sua parte per la valorizzazione del Complesso Monumentale del San Giovanni. Un polo culturale straordinariamente ricco di storia che rappresenta un unicum per caratteristiche architettoniche e per localizzazione, essendo ubicato in pieno centro. Erogare i nostri percorsi di alta formazione in questo luogo è un valore aggiunto. L’Umg programma al suo interno le lezioni dei master di primo e secondo livello, dei corsi di perfezionamento e aggiornamento, nonché seminari e workshop, consentendo ai discenti non solo di acquisire competenze specifiche, ma anche di respirare cultura e di vivere la città. Questo è un bene comune importante su cui intendiamo investire per contrastare i fenomeni di povertà culturale ed economica. La collaborazione con il Comune di Catanzaro e con Fondazione Con il Sud apre nuove visioni di sviluppo grazie al contributo che verrà dal Terzo Settore. Una sinergia virtuosa per la crescita dei nostri giovani, della nostra Università e del territorio”.

Sul valore sociale del progetto è intervenuto anche Marco Imperiale, Direttore Generale della Fondazione Con il Sud: “Il Complesso del San Giovanni qui a Catanzaro tornerà ad essere uno spazio per la comunità, un luogo di incontro, condivisione, ma anche di sviluppo sociale ed economico della città. Per questo importante risultato la Fondazione metterà a disposizione 500 mila euro, selezionando e accompagnando un progetto che, a partire dalla valorizzazione di un bene storico-artistico e culturale, sia in grado di coniugare inclusione e coesione sociale con crescita e sviluppo economico del territorio.”

L’assessora alla Cultura, Donatella Monteverdi, promotrice dell’iniziativa, ha ribadito la visione alla base del progetto: “Abbiamo lavorato con determinazione per creare un percorso solido che consentisse al San Giovanni di tornare a essere protagonista della vita culturale e sociale della città. Il coinvolgimento della Fondazione e dell’Università permetterà di costruire un’offerta culturale inclusiva e sostenibile. Non si tratta solo di riempire spazi, ma di dare loro un’anima, mettendo in rete le migliori energie del territorio. Siamo orgogliosi di questo traguardo importante, tangibile, e che riesce a coinvolgere enti nazionali e università.”

Il percorso avviato oggi proseguirà con i prossimi step operativi, a partire dalla pubblicazione dell’avviso pubblico per la selezione del progetto di valorizzazione, che segnerà concretamente l’inizio di una nuova vita per il Complesso Monumentale del San Giovanni.

L’avviso è disponibile sui siti della Fondazione Con il Sud (https://www.fondazioneconilsud.it/news/avviso-pubblico-per-valorizzare-il-complesso-monumentale-del-san-giovanni-a-catanzaro/) e del Comune di Catanzaro (https://www.comune.catanzaro.it/bando/bando-san-giovanni-fondazione-con-il-sud/).