Regolamento per la gestione degli impianti sportivi, Concolino, Lobello, Verrengia: “Una procedura che esclude il ruolo dei consiglieri”

Nota a firma delle consigliere comunali Lea Concolino, Alessandra Lobello, Anna Chiara Verrengia

“Oggi è stata assegnata ai lavori del prossimo Consiglio Comunale, come delibera, la proposta di regolamento per la gestione degli impianti sportivi. Un passaggio che, purtroppo, si è svolto senza il previo contributo delle commissioni consiliari, privando i consiglieri della possibilità di svolgere appieno la propria funzione di indirizzo politico.

A maggio scorso, l’ex assessore allo sport aveva assicurato che la bozza del regolamento era pronta e che a breve sarebbe stata sottoposta al vaglio delle commissioni competenti, per permettere un confronto costruttivo prima dell’approdo in Consiglio Comunale. Tuttavia, nonostante i nostri ripetuti solleciti per conoscere lo stato dell’iter, oggi ci troviamo di fronte a una pratica già assegnata ai lavori dell’aula, senza che sia stato possibile esprimere alcun parere o contributo.

Questa modalità di procedere rafforza l’idea che non si intenda valorizzare il ruolo dei consiglieri comunali, riducendoli a meri ratificatori di pratiche già definite altrove. Un approccio che limita il confronto democratico e svuota di significato il nostro mandato rappresentativo.

Per questo, chiediamo con forza il ritiro della pratica e che venga rispettato il consueto iter, con il passaggio nelle commissioni competenti. Solo così sarà possibile garantire un dibattito trasparente e partecipato, nel rispetto delle funzioni istituzionali di tutti gli organi coinvolti”.