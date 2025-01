Ipotesi depotenziamento sede Agenzia delle Dogane di Catanzaro: il “no” della Lega

“Condividiamo le preoccupazioni espresse dall’on. Domenico Furgiuele circa l’ipotesi di ridimensionamento degli uffici a Catanzaro dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. È una prospettiva che deve essere assolutamente scongiurata e su cui siamo pronti a fare le barricate. Siamo convinti che ogni città calabrese abbia le sue specificità e le sue propensioni. Da decenni quelle del Capoluogo sono quelle di essere l’epicentro di uffici amministrativi e istituzionali, in aggiunta alla sua funzione ‘direzionale’. Per questo, un depotenziamento della sede catanzarese dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, sulla scorta di nuovi parametri e indicatori, sarebbe un controsenso, una scelta contraria non solo alla storia ma alla logica. Oltre che uno schiaffo all’intera provincia in cui, oltre al Capoluogo, c’è l’importante realtà di Lamezia Terme con i suoi connotati legati ai servizi, alle attività commerciali e agli strategici snodi nei trasporti. A ciascuno il suo, in un’ottica di sinergia foriera di sviluppo dei territori”.

Così il gruppo al Consiglio comunale di Catanzaro ‘Lega Salvini premier’