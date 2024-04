Catanzaro: strutture sportive all’esame della commissione consiliare “Vigilanza e controllo”

Mercoledì prossimo, 24 aprile, la VI commissione consiliare “Vigilanza e controllo” audirà i dirigenti del settori Patrimonio e Gestione del territorio, Diana Minniti e Francesco Fusto. Lo rende noto il presidente dell’organismo, Stefano Veraldi, che a formalmente invitato entrambi a essere presente ai lavori. “L’audizione – spiega lo stesso Veraldi – avverrà alla luce di quanto stabilito nella riunione che si è tenuta con il presidente del Consiglio, i presidenti delle Commissioni e i dirigenti per discutere congiuntamente delle strutture sportive dei quartieri Pontegrande, Siano, stadio Verdoliva e piscina comunale. La commissione – puntualizza il presidente – ha già visionato la documentazione relativa agli impianti, fornita dai settori. Dopo l’audizione dei dirigenti, insieme con i colleghi decideremo come determinarci. Resta comunque fermo l’orientamento della commissione a valutare tutti gli aspetti, comprese eventuali inerzie da parte degli organi politici e amministrativi che, se non motivate, potrebbero configurare l’ipotesi di danno erariale, da vagliare presso la procura della Corte dei Conti. Non sarebbe infatti ammissibile – conclude Veraldi – l’ipotesi di cedimento a qualunque pressione di sorta, esercitata per mantenere inalterato sulle strutture sportive uno stato delle cose che invece va cambiato radicalmente”.