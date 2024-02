Sfida ad alta quota per la T&T Royal Lamezia contro il Tikitaka Futsal

Dopo la bella vittoria di domenica scorsa contro l’Audace Verona, le ragazze si apprestano a fare visita al Tikitaka Futsal, attualmente in seconda posizione in classifica.

La partita si preannuncia molto interessante e combattuta. La T&T Royal Lamezia è sicuramente in una buona posizione di classifica, ma sanno bene che il Tikitaka Futsal sarà un avversario difficile da affrontare. Quest’ultima squadra ha dimostrato di avere una grande organizzazione di gioco e molta determinazione nelle partite precedenti.

Il momento di forma delle ragazze della T&T Royal Lamezia è sicuramente positivo, mister Iamunno ha lavorato molto sulla tattica di gioco e sul rafforzamento della difesa, risultati che si sono visti sul campo. Le giocatrici sono molto motivate e vogliono dimostrare il loro valore anche contro squadre più forti.

Il Tikitaka Futsal, considerato una delle squadre favorite per il titolo, ha dimostrato di avere una rosa molto forte e profonda, con giocatrici di grande talento. Sarà quindi una grande sfida per la T&T Royal Lamezia, che dovrà fare affidamento sulla solidità di squadra e sull’impegno di tutte le giocatrici.

La partita si svolgerà al Palarigopiano di Pescara, con i tifosi che sicuramente daranno il loro sostegno alle padrone di casa. Sarà importante che le ragazze della T&T Royal Lamezia non si lascino intimorire dall’atmosfera e si concentrino solo sul loro gioco.

L’incontro sarà un test importante per entrambe le squadre, che dovranno dimostrare la loro determinazione e il loro impegno.

Matteo Cristiano, dirigente biancoverde dichiara: “ci sentiamo abbastanza carichi dopo la vittoria in casa di sabato scorso, non andiamo a Pescara per farci la solita trasferta contro una squadra che è più in alto in classifica e lotta per le prime posizioni. Andiamo in Abruzzo per i tre punti, considerando anche che loro in organico hanno una grande assenza, che è quella di Debora Vanin, la migliore giocatrice della rosa del Tiktaka. Dobbiamo quindi approfittare sia di questo ma sicuramente dobbiamo pensare alla nostra prestazione. Abbiamo lavorato questa settimana a giocare con lo stesso atteggiamento di sabato scorso, perché solo così arrivano i risultati, abbiamo lavorato tanto anche dal punto di vista atletico, le ragazze sono pronte, io sono fiducioso.”