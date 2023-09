Pnrr, Capellupo: “Così la Lega dirotta al nord i fondi per il collegamento ferroviario Catanzaro Lido- Lamezia”

“C’è un grande inganno politico dietro i rinvii e i tagli dei fondi Pnrr che sarebbero serviti a rendere più veloce e sicuro il collegamento ferroviario Catanzaro Lido- Lamezia. Inutile trincerarsi dietro spiegazioni che hanno il sapore della presa in giro da parte dei leghisti locali, quando è chiaro a tutti che ingenti risorse per milioni di euro sono state sottratte alla Calabria e al Sud per andare a rafforzare, dal centro in su, collegamenti nazionali già esistenti ed efficienti e che non hanno bisogno di interventi straordinari.

Ad essere penalizzata è, invece, una rete ferroviaria di circa 1400 chilometri, in cui rientra anche Catanzaro – come riportato anche da un articolo odierno su Repubblica – che continueranno a rappresentare quell’Italia spezzata in due e che corre su binari e velocità diverse. In tutto ciò, il Presidente Occhiuto non ci sembra abbia espresso commenti al riguardo o fornito valide rassicurazioni, forse intento a non intaccare i buoni rapporti con i livelli romani. Non ci sono scuse davanti a questo pastrocchio: o il Governo nazionale si è dimostrato incapace di gestire fondi e cantieri Pnrr, oppure c’è un preciso disegno malcelato di dirottare verso altri lidi risorse previste, invece, per far uscire regioni come la Calabria dall’atavica arretratezza.

Cosa diranno i rappresentanti catanzaresi del partito di Salvini, che continuano a difendere l’indifendibile e ad accusare gli altri di scarsa programmazione, quando fanno finta di non vedere il “ladro” in casa? I cittadini sanno giudicare da soli, e finora le tante promesse di riscatto per il Sud sono state cancellate con un colpo di spugna”.

Così, in una nota stampa, i del consigliere comunale Vincenzo Capellupo.