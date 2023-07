Catanzaro, Commissione Turismo e creditori di Parco Romani alla ricerca di una soluzione per il futuro della struttura

Importante incontro oggi tra la Commissione “Turismo, politiche del mare, attività produttive”, presieduta dal Consigliere Raffaele Serò, e l’avvocato Santo Viotti, curatore fallimentare di Parco Romani.

All’incontro hanno partecipato il componente del comitato dei creditori della procedura fallimentare parco Romani Francesco Veraldi (prima legale della ditta Romani), il dirigente Giovanni Laganà, l’amministratore unico della Catanzaro Servizi Gianluca Silipo e, infine, il sindaco Nicola Fiorita, che ha preso parte ai lavori nella fase finale della commissione per impegni istituzionali già precedentemente calendarizzati.

E’ stato presentato un quadro completo della situazione della società Parco Romani, la quale è stata dichiarata fallita nel 2015. È stato fatto riferimento anche ai quattro tentativi di vendita che sono stati infruttuosi nel corso degli anni, evidenziando ancora di più la complessità del problema e l’urgenza di trovare una soluzione adeguata.

La Commissione ha sottolineato che lo scopo principale dell’incontro è stato di affrontare il persistente e annoso problema di Parco Romani, che si protrae ormai da diversi anni senza mai arrivare ad una soluzione concreta, ponendo la politica al centro dei meccanismi decisionali in merito a un tema così importante e delicato per la città. Come già in altre occasioni sottolineato dal sindaco, si è ribadito la necessità di istituire una commissione ad hoc, dotata di competenze tecniche, che possa valutare le diverse strade da percorrere per destinare Parco Romani a un nuovo scopo.

Un’altra valutazione importante si è concentrata sulle risorse necessarie per realizzare qualsiasi idea o progetto riguardante la struttura, interrogandosi su come finanziare eventuali interventi, se tramite fondi pubblici o attraverso investitori privati.

La Commissione ha assunto un impegno concreto per avviare una serie di valutazioni e analisi, coinvolgendo esperti del settore, al fine di identificare le possibili soluzioni e le strategie più idonee per risolvere la questione di Parco Romani. Si è auspicato che tali approfondimenti portino alla definizione di un piano d’azione concreto, che tenga conto delle esigenze della comunità, le potenzialità del territorio e cercando di tutelare i diritti dei creditori.