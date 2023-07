Catanzaro, prorogato divieto di sosta e transito in via Santa Maria di Mezzogiorno

Per garantire la corretta posa della nuova pavimentazione e non compromettere l’esito dei lavori, si è reso necessario prorogare con nuova ordinanza della Polizia locale il divieto di sosta, con rimozione ambo i lati, e il divieto di transito in via Santa Maria di Mezzogiorno, nel tratto compreso tra l’intersezione di via XX Settembre e Largo Pianicello. In particolare, dalle 7 di domani mercoledì 19 luglio e fino al termine dei lavori previsto sabato 22 luglio, si invitano tutti i conducenti a rispettare il provvedimento per l’intero arco delle giornate, ricordando che il traffico in ingresso, per i soli residenti del Pianicello, sarà consentito da via Burza, mentre in uscita da via dei Jessi, via G. Pepe e via Maddalena.