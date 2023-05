Catanzaro, Barberio: “Nei prossimi giorni il montaggio delle pedane per i disabili sul litorale”

“Sono in corso sul litorale di Catanzaro le operazioni propedeutiche all’installazione delle passerelle a mare per le persone diversamente abili. Nei prossimi giorni, dunque, inizierà il montaggio delle pedane in legno per consentire l’accessibilità e la fruibilità della spiaggia e del mare a tutta la cittadinanza in vista dell’inizio della stagione balneare”. Lo afferma il consigliere comunale Antonio Barberio.

“I lavori interesseranno le aree ove possibile dal punto di vista normativo il montaggio delle passerelle, dal Corace fino a Giovino, al fine di facilitare il superamento della barriere architettoniche fino alla battigia e venire incontro ai bisogni delle persone con disabilità. Una particolare attenzione in questa fase è stata dedicata anche alla zona di Giovino per superare i disagi alla viabilità dopo i danni provocati dal maltempo nel dicembre scorso. Sono, infatti, in via di consegna i lavori aggiudicati dal settore gestione del territorio con riguardo alla risistemazione del manto stradale di via Toraldo che costeggia il lungomare di Giovino, così da eliminare la presenza di buche e le criticità nei tratti dove si è accumulato il fango. Si tratta di un intervento che ha richiesto uno specifico stanziamento economico, e che sarà realizzato in tempi brevi, così da restituire a tutti i catanzaresi la possibilità di accedere e parcheggiare comodamente e in sicurezza all’area di Giovino. Premesse, queste, fondamentali per assicurare servizi indispensabili, nell’anno di “Catanzaro Città Bandiera Blu”, con l’amministrazione impegnata in prima linea nel dare risposte alla cittadinanza”.