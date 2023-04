“Il rigassificatore, tra esigenze di fabbisogno energetico e salvaguardia dell’ambiente”, incontro di studi promosso da Ande Catanzaro alla Camera di Commercio

L’associazione Ande di Catanzaro, unitamente ai Consigli degli Ordini professionali degli Architetti, degli Ingegneri e dei Dottori Agronomi e Forestali della Provincia di Catanzaro, nonché con il patrocinio della Camera di commercio di Catanzaro-Crotone-Vibo Valentia, che ha messo a disposizione i propri locali di Catanzaro, ha organizzato, per il 28 aprile 2023, un incontro di studi avente ad oggetto “Il rigassificatore: tra esigenze di fabbisogno energetico e salvaguardia dell’ambiente”.

L’obiettivo è quello di approfondire, da un punto di vista tecnico ed ambientale, un tema di grande attualità, soprattutto per noi Calabresi, essendo in programma l’installazione di un rigassificatore nel porto di Gioia Tauro.

Cercheremo di capire cos’è un rigassificatore, come funziona, a che cosa serve, se può costituire un’opportunità di sviluppo per la nostra Regione ed eventualmente per quali motivi, se possano esserci rischi per la salute.

Dopo una breve introduzione dell’iniziativa da parte della Presidente Ande di Catanzaro Roberta Porcelli, relazioneranno due tecnici molto esperti della materia, gli Ingegneri Pino Solano e Francesco Sabatino, interverranno il Presidente di Unindustria Aldo Ferrara e l’Avvocato ambientalista Italo Reale; porteranno il loro saluto il sindaco di Catanzaro Nicola Fiorita e il Presidente della Camera di commercio Pietro Falbo.

Le conclusioni saranno affidate a Marisa Fagà, Presidente nazionale Ande. Modera il giornalista Luigi Stanizzi.

L’incontro è aperto a tutti.

Ai partecipanti iscritti agli Ordini che hanno aderito all’iniziativa verranno riconosciuti i crediti formativi. Appuntamento quindi venerdì 28 Aprile 2023, alle ore 17, alla Camera di Commercio di Catanzaro, via Menniti Ippolito n. 16.