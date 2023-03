Alla Prefettura di Catanzaro firmati due protocolli di legalità per il completamento della “Trasversale delle Serre”

Si è tenuto questa mattina presso la Prefettura di Catanzaro un incontro finalizzato alla sottoscrizione dei protocolli di legalità relativi ai nuovi lotti della Trasversale delle Serre ricadenti nel territorio della provincia di Catanzaro.

Il Prefetto di Catanzaro Enrico Ricci, alla presenza del sottosegretario agli interni Wanda Ferro, del Direttore Tutela Aziendale Anas Maria Dolores Rucci, del Responsabile della Struttura Territoriale Anas Calabria e Commissario Straordinario per il completamento della Trasversale delle Serre Francesco Caporaso, hanno stipulato i Protocolli di Legalità per il contrasto e la prevenzione di eventuali tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nei lavori di realizzazione dei lotti “Gagliato Soverato” e “Completamento della Bretella per Petrizzi” della nuova strada statale 182 “Trasversale delle Serre”.

Gli stessi sono stati anche firmati dall’Ispettorato Territoriale del Lavoro e dalle sigle sindacali dei lavoratori di categoria per quanto riguarda gli aspetti inerenti le modalità di assunzione della manodopera e l’osservanza dei relativi adempimenti previsti dalla legislazione sul lavoro e dal CCNL di categoria.

Il primo lotto, “Gagliato-Soverato”, raggruppa tre progetti riferiti ad altrettante tratte consecutive della parte finale della nuova Trasversale delle Serre. Il tracciato, della lunghezza di circa 8 km, attraversa i territori dei comuni di Gagliato, Petrizzi, Satriano e Soverato.

Le principali opere sono costituite da 4 viadotti, per una lunghezza complessiva di 855 metri, e da una galleria artificiale di 195 metri.

Per l’intervento, è stato concluso l’iter autorizzativo sul progetto definitivo. Il costo complessivo dell’intervento ammonta a 180,0 milioni di euro a fronte di una disponibilità finanziaria pari a 54,7 milioni di euro, richiedendo, pertanto, un ulteriore fabbisogno economico di 125,3 milioni di euro, attualmente da reperire. Una volta acquisita la completa copertura finanziaria si procederà alla formalizzazione dell’intesa istituzionale tra il Commissario Straordinario e il Presidente della Regione Calabria, prevista dalla disciplina speciale delle opere commissariate, e in, successione, all’avvio delle procedure per l’affidamento congiunto della progettazione esecutiva e dell’esecuzione dei lavori.

Il lotto “Completamento della Bretella per Petrizzi”, (intervento ricadente nei comuni di Gagliato, di Petrizzi e di Argusto) prevede invece la realizzazione di un tracciato della lunghezza di circa 1,5 km, che collega l’asse principale della Trasversale delle Serre dallo svincolo di Gagliato alla sede della storica SS 182 in località “Campo Petrizzi”. Il lotto è caratterizzato dalla presenza di n. 3 viadotti, per una lunghezza complessiva di 367 m, e da opere di sostegno insistenti sulla SP 146, il cui adeguamento plano- altimetrico è ricompreso nei lavori di realizzazione. Il costo complessivo per il completamento della Bretella è pari a 29,8 milioni di euro, già finanziati. Il progetto esecutivo è nella fase conclusiva di validazione, cui seguirà la sottoscrizione dell’intesa istituzionale e l’avvio delle procedure di affidamento per l’esecuzione dei lavori.