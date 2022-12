Lamezia, raccolta differenziata: Anci Calabria e Conai promuovono un seminario sulle attività di supporto per i Comuni

Il cinque dicembre a Lamezia Terme Anci Calabria e Conai promuovono un seminario formativo territoriale sulle attività di supporto al servizio di raccolta differenziata.

Dopo i saluti istituzionali di Paolo Mascaro, Sindaco di Lamezia Terme, Fabio Costarella, CONAI, e Franco Candia, Segretario ANCI Calabria, introduce e modera i lavori Carmelina Cicchiello, responsabile Ciclo integrato dei Rifiuti ANCI.

Franco Bonesso, Componente Comitato di Coordinamento Accordo Quadro ANCI-CONAI e membro del direttivo ANCI Veneto, parlerà dei regimi di responsabilità estesa del Produttore e dei principi generali dell’accordo quadro Anci Conai 2020-2024.

Inoltre Bonesso discuterà sulle risorse per i Comuni e Convenzionati in base all’Accordo Quadro e agli allegati tecnici per le diverse frazioni di imballaggio.

Francesco Iacotucci, Componente Anci comitatodi verifica Accordo Quadro Anci Conai 2014-2019, si occuperà delle normative europee ed italiane sulla gestione dei rifiuti, degli scenari per la raccolta degli imballaggi in un sistema competitivo e del metodo Tariffario ARERA.

Antonello Antonicelli, presidente Comitato di verifica Accordo Quadro Anci Conai 2020-2024, infine, parlerà di DRS, raccolte separate e indicatori ambientali.

Vista l’importanza rivestirà dal tema, si invita oltre ai Sindaci, ad investire i Responsabili degli Uffici Tecnici Comunali e gli eventuali Assessori delegati alla materia.

Per iscriversi: http://anciconaiformazione.it/index.php/eventi-di-formazione/11-seminario-anci-conai-a-lamezia-terme/iscrizione.

L’evento si svolgerà al T HOTEL LAMEZIA – Sala TELESIO Località Garrubbe, Superstrada 280 – 88040 (CZ) 5 dicembre 2022 dalle 9:00/15:30.