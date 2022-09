Paravati lascia direzione Casa circondariale di Siano (CZ), sindaco Fiorita: “12 anni di servizio nel pieno rispetto delle regole”

“A nome dell’Amministrazione Comunale rivolgo un caloroso saluto alla dottoressa Angela Paravati, che dopo dodici anni di servizio presso la Casa circondariale Ugo Caridi nel quartiere Siano, ne lascia la direzione per trasferirsi al Provveditorato Regionale dell’Amministrazione Penitenziaria. Ad Angela Paravati mi lega da molto tempo un solido rapporto di amicizia e stima, cresciuto anche grazie alle diverse occasioni di collaborazione. Conosco il modo con cui ha interpretato il suo delicato ruolo di direttrice dell’istituto penitenziario, nel pieno rispetto delle regole e in piena aderenza alle previsioni del dettato costituzionale in tema di pena detentiva. Nel ringraziare per questo Angela Paravati, rivolgo a lei i migliori e più sentiti auguri per il prosieguo del suo impegno al servizio delle Istituzioni”. Ha affermato il Sindaco di Catanzaro, Nicola Fiorita.