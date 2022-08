Luigi Levato (Progetto Catanzaro): “Dalla nuova amministrazione attese risposte per la scuola di Santo Ianni”

“L’avvio del nuovo anno scolastico si avvicina e per le famiglie di Santo Ianni, Alli e Signorello è importante sapere quali saranno le intenzioni della nuova amministrazione sulla costruenda scuola della zona”. Lo afferma il consigliere comunale Luigi Levato (Progetto Catanzaro). “Allo stato attuale – prosegue – il piano terra dell’edificio ospita la segreteria dell’Istituto comprensivo don Milani per una scelta ereditata dal recente passato. Gli stessi locali potrebbero essere, invece, utilizzati per ospitare quattro o cinque classi della scuola elementare garantendo finalmente, dopo tanto tempo, una fruizione della struttura coerente con le sue finalità originarie. La nuova scuola dovrebbe rappresentare, infatti, un punto di riferimento per tutte le famiglie residenti nel popoloso quartiere che attendono, da anni, una risposta concreta per i propri figli. Ho avuto già un primo confronto con gli assessori competenti, spero che anche il sindaco prenda in mano la situazione – effettuando un sopralluogo sul posto – valutando l’opportunità di aprire, seppure parzialmente, la struttura alla comunità scolastica. L’auspicio – conclude Levato – è che non si debba attendere ancora a lungo e che dall’amministrazione arrivi un segnale positivo, in controtendenza rispetto al passato, accelerando al contempo la conclusione dei lavori della nuova scuola di Santo Ianni”.