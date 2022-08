Catanzaro, convocata per domani Assemblea cittadina: vari punti all’ordine del giorno, fra cui elezione vice-presidente

CONVOCATO IL CONSIGLIO COMUNALE

Il presidente del Consiglio Comunale, Gianmichele Bosco, ha convocato l’Assemblea cittadina in seduta urgente per domani alle 10:30 presso il palazzo dell’Amministrazione Provinciale in Piazza Rossi. Solo uno il punto all’ordine del giorno e cioè l’elezione del vice presidente.

INTERROTTA EROGAZIONE IDRICA NELL’AREA NORD, SIANO, MATER DOMINI E GAGLIANO

Per consentire la riparazione di un tratto della condotta Santa Domenica, che alimenta il serbatoio di Madonna dei Cieli, di competenza Sorical, è stata interrotta l’erogazione idrica in parte dell’area nord-ovest della città. In particolare, a risentire dei disagi sono le utenze della zona compresa tra via Madonna dei Cieli e via Indipendenza, Siano, Mater Domini, e Gagliano. La normalizzazione del servizio è prevista per le prime ore del pomeriggio di oggi.

STANOTTE NUOVO INTERVENTO DI DISINFESTAZIONE ANTIALARE NELLA ZONA SUD DELLA CITTA’

Sesto intervento di disinfestazione anti-alare, programmato dall’amministrazione comunale con la Sieco, nella zona sud della città. Dalla mezzanotte e fino alle ore 6 di domani venerdì 19 agosto le operazioni riguarderanno le utenze di Viale Magna Graecia, Fortuna, Santa Maria, via Conti Falluc, Aranceto, via Izzi de Falenta, Corvo, Pistoia, via Caduti XVI marzo, viale Isonzo, Lido, Giovino, Bellino, Barone, via Emilia e Germaneto.

Per garantire l’efficacia nel tempo degli interventi, è raccomandato agli utenti di eliminare, per quanto possibile, la formazione di ristagni d’acqua e accumuli di immondizie all’interno e nelle immediate vicinanze delle proprie abitazioni. Inoltre, durante le ore di espletamento del servizio si raccomanda di tenere le finestre chiuse; tenere gli animali domestici nelle proprie abitazioni; non sostare in ambienti aperti durante e dopo il trattamento per almeno due ore; evitare di stendere biancheria; coprire adeguatamente le derrate alimentari e piantagioni ortofrutticole, evitandone comunque il consumo senza il dovuto lavaggio nelle 48 successive al trattamento.