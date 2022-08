Rinnovo direttivo Associazione professione Donne Geometra della provincia di Catanzaro

Importante data per l’Associazione Professione Donne Geometra della provincia di Catanzaro che riparte dal rinnovo del Direttivo e che vede la conferma della Presidente uscente, Geom. Eleonora Gallo e della Segretaria uscente geom. Rita Lami e uno scambio di cariche tra neo vice presidente Geom. Eleonora Voci e la neo Tesoriera Geom. Giuseppina Altamura.

Contribuiranno alla ripartenza delle attività programmate già per il prossimo autunno, le colleghe rielette nel neo direttivo: Geom. Lagonia Teresa e Geom. Loberto Maria nonché la collega Geom. Valerio Teresa; sentiti ringraziamenti alla collega uscente geom. Maruca Stefania per il supporto e la presenza garantita in questo triennio.

Grazie per la fiducia rinnovata dalle colleghe elette nel nuovo direttivo…ripartiamo insieme, dopo questi due anni di fermo forzato per la pandemia”, così ha esordito la Presidente Gallo e continuando: “ non è stato facile nel 2020, bloccare le iniziative in corso come il viaggio studio a Materia, seconda edizione, ideato per gli studenti degli Istituti tecnici della Provincia, rinunciare a seminari e incontri formativi in presenza a favore di sciatti e freddi corsi on-line, ma principalmente assistere inermi al blocco della nostra professione e la chiusura forzata nelle nostre case”.

“Per fortuna ne stiamo uscendo e anche grazie alla fiducia accordataci dai soci dell’Associazione e dal nostro Presidente di categoria Dott. Geom. Ferdinando Chillà, rieletto da poco nel neo direttivo del Collegio dei geometri e geometri laureati della Provincia di Catanzaro e nel quale con grande soddisfazione spicca l’elezione della collega e socia Geom. Giuseppina Altamura.”

“Già da settembre, vorremmo ripartire con iniziative volte a qualificare la nostra categoria: nell’ambito delle nuove tecnologie costruttive, in evoluzione anche grazie ai bonus promossi in edilizia; verificare e discutere sulle modalità attuative riguardanti la riqualificazione urbana in materia urbanistica e continuare con la formazione in genere e principalmente nelle scuole.”

“È nostra intenzione stimolare l’Ufficio delle Entrate e gli Sportelli Regionali SUE e SUAP, al fine di rendere i servizi più efficienti e veloci nei tempi di restituzione e rilascio delle pratiche, e costantemente attivi poiché, frequenti, sono le interruzioni per manutenzione.”

Le problematiche che affliggono la nostra categoria sono numerose e il nuovo direttivo è pronto a cogliere indicazioni utili e collaborative al fine di trovare adeguate risoluzioni.