Clima, De Angelis (Lega): “Pd non metta a rischio imprese italiane solo per incarichi Letta”

“Gli incarichi di Enrico Letta per il gruppo cinese ToJoy Western Europe destano ben più di un sospetto, considerato anche il voto in Europa del suo PD a favore del protocollo fit for 55 che fa un assist incredibile alla Cina a discapito delle imprese italiane. Non vorremmo mai che la posizione del partito democratico in Europa sia dovuta a questo genere di rapporti tutt’altro che chiari da parte del loro segretario. Il protocollo fit for 55 è un incredibile danno per le aziende italiane dell’automotive e rischia di compromettere migliaia di posti di lavoro, la Lega avrà un motivo in più per battersi contro questa follia”.

Così in una nota il senatore Fausto De Angelis della Lega.