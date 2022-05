Magna Grecia Film Festival, Abramo: “Le star si uniscano per dar voce al territorio”

“Catanzaro si è ritagliata un ruolo di primo piano nel firmamento dei grandi eventi grazie al Magna Graecia Film Festival che, anche quest’anno, ospiterà nomi di assoluto prestigio internazionale. E’ stato annunciato l’arrivo in città, nell’abituale finestra estiva, di una star del calibro di Richard Gere e del celebre regista John Landis che porteranno un po’ di Hollywood in Calabria”. Lo afferma il sindaco Sergio Abramo. “Non posso che esprimere il mio orgoglio nel vedere questa manifestazione crescere sempre di più, tanto da essere riconosciuta ormai come un punto di riferimento nell’ambito dei festival del cinema e attenzionata dai grandi media nazionali. Una scommessa che la mia amministrazione ha voluto supportare e sostenere nel tempo, creando un legame forte con Catanzaro che oggi si può ben identificare nel Magna Graecia Film Festival. L’anima di questo progetto, Gianvito Casadonte, nonostante le tante difficoltà che si possono riscontrare alle nostre latitudini, continua a portare avanti la sua “creatura” con passione e tenacia. Abbiamo voluto affiancarlo in questa sfida, consapevoli che operazioni di questo genere possono rappresentare un vero volano per la promozione e l’immagine di un territorio. Mi auguro, quindi, che attorno al Festival tutta la città si dimostri unita, puntando davvero in alto, per fare in modo che questa opportunità si consolidi soprattutto dal punto di vista dell’indotto economico e produttivo, contando sulla sensibilità dei futuri interlocutori politici e sulla partecipazione degli operatori”.