Appello di “Libera” per la selezione degli scrutatori attraverso il sorteggio, Fiorita: “Solo criterio a garanzia della volontà popolare”

“Aderisco convintamente all’appello di “Libera. Associazioni, Nomi e Numeri contro le mafie” affinché in occasioni delle prossime elezioni amministrative a Catanzaro gli scrutatori vengano individuati attraverso il criterio del sorteggio. Ci eravamo già espressi nella medesima direzione e dunque oggi sposiamo l’iniziativa di Libera in difesa della neutralità dell’unico criterio che, se adottato come auspichiamo, diventa garanzia di trasparenza, legalità e sicurezza a tutela della volontà popolare espressa attraverso il voto”. È quanto sostiene il candidato a sindaco di Catanzaro, Nicola Fiorita.