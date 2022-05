Riparte Gulìa urbana, la rassegna itinerante dedicata alla street art che coinvolge la Calabria

Riparte il tour di Gulìa Urbana, la rassegna itinerante dedicata alla street art che coinvolge tutto il territorio della Calabria. Ideata e sviluppata dal collettivo Rublanum, Gulìa Urbana ha portato nel corso degli anni numerosi artisti italiani e internazionali a lavorare su opere murali che hanno arricchito il paesaggio e ampliato gli orizzonti di linguaggio di piccoli centri e borghi della provincia calabrese.

Dopo le tappe invernali a Mandatoriccio e Rose, il comune che accoglierà la prima tappa “estiva” di questa annualità del progetto sarà dal 2 al 7 maggio Conflenti (Cz). Grazie all’incontro con l’Associazione “Libramenti” del piccolo borgo del Reventino è nato il progetto “Contenti” che con la direzione artistica e l’organizzazione di Gulìa Urbana e la collaborazione del Comune di Conflenti ha l’obiettivo di creare un museo a cielo aperto tra gli edifici del borgo.

Vista l’attitudine di “Libramenti”, che già durante la pandemia avevano creato la prima biblioteca di comunità del comprensorio, si è voluto incentrare il tema dell’opera sulla cultura e la letteratura. Per la realizzazione del murale sarà coinvolto l’artista spagnolo Slim Safont, che negli ultimi anni ha, muro dopo muro, incantato l’Europa e il Mondo con il suo realismo poetico e che promette di non deludere le aspettative anche in questa occasione. “Contenti” ospiterà inoltre il Rublanum Lab, un laboratorio artistico per i più piccoli, i quali realizzeranno anch’essi un’opera col fine di ispirare le nuove generazioni alla cultura dell’attivismo, del rispetto della cosa pubblica e del bello.

Recuperare aree poco valorizzate, offrire nuovi spunti di riflessione, squarciare il velo verso immaginari altri, anche geograficamente distanti dai luoghi in cui si opera, e promuovere le arti contemporanee, questi i principali obiettivi del progetto Gulìa Urbana, che arrivato al decimo anno di attività continua la sua opera di rifunzionalizzazione e rigenerazione all’interno del tessuto vivo della provincia calabrese. Per i suoi dieci anni di attività il progetto ha stilato una programmazione importante che sarà svelata nelle prossime settimane.