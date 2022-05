Alecci a Guardavalle: “Al Comune deve tornare al più presto un’amministrazione scelta direttamente dai cittadini”

“Sono felice di partecipare oggi a Guardavalle alla presentazione del libro ‘Un Sud diverso e migliore’ di Nicola Irto, Segretario Regionale del Partito Democratico. Nicola, oltre ad essere un caro amico, è un amministratore giovane e competente, cui mi accomuna una sana passione per la politica e la visione di una Calabria nuova, progredita, per l’appunto ‘diversa e migliore’. Le idee e i concetti espressi all’interno del libro potrebbero, infatti, essere fatti propri dalla maggior parte di buoni amministratori che abbiamo nei nostri Comuni e che ogni giorno lottano con sacrificio per il bene delle loro comunità.

Ed è significativo che tematiche così importanti vengano discusse a Guardavalle, un Comune oggi commissariato, che deve tornare ad avere al più presto un’amministrazione scelta direttamente dai cittadini. Un’amministrazione che possa tornare a programmare con ottimismo il futuro di questo territorio, sfruttando le grandi risorse presenti dal punto di vista paesaggistico, naturalistico ed enogastronomico, e avviando parallelamente uno sviluppo turistico ed economico.

Ne è nato un confronto molto interessante a cui hanno partecipato, oltre all’autore, anche il Presidente Assemblea Regionale PD Giusy Iemma, il Segretario Provinciale Domenico Giampà, il Consigliere Regionale Raffaele Mammoliti e il Deputato Nicola Carè. Complimenti al Segretario Raffaele Campagna e agli iscritti del circolo PD di Guardavalle per aver organizzato questo incontro e per la dedizione con cui portano avanti in questo territorio un grande lavoro di ascolto e coinvolgimento dei cittadini”.

Così, in una nota, il consigliere regionale del Pd, Ernesto Alecci.