Regionali, Lega deposita lista candidati circoscrizione Sud per la provincia di Reggio Calabria

“Sono sette i candidati della Lega nella circoscrizione elettorale Sud per la provincia di Reggio Calabria. Confermati i due consiglieri uscenti della Lega Giuseppe Gelardi, che sarà capolista, già capogruppo del partito in consiglio regionale, e Giuseppe Mattiani.

Insieme a loro, ci saranno anche Caterina Maria Capponi, Daniela Demetrio, Armando Neri, Francesco Sarica e Anna Maria Stanganelli. La lista è stata depositata questo pomeriggio e sarà presentata, insieme alle altre due, lunedì mattina in una conferenza stampa a cui parteciperanno anche il segretario federale della Lega Matteo Salvini e il vice segretario e sottosegretario al Lavoro Claudio Durigon”.

Lo si legge in una nota della segreteria della Lega Calabria.