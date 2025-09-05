“La libertà non viene mai concessa volontariamente dall’oppressore, deve essere pretesa dagli oppressi” - Martin Luther King
HomeCalabriaRegionali, Lega deposita lista candidati circoscrizione Sud per la provincia di Reggio...
CalabriaPrimo PianoReggio Calabria

Regionali, Lega deposita lista candidati circoscrizione Sud per la provincia di Reggio Calabria

“Sono sette i candidati della Lega nella circoscrizione elettorale Sud per la provincia di Reggio Calabria. Confermati i due consiglieri uscenti della Lega Giuseppe Gelardi, che sarà capolista, già capogruppo del partito in consiglio regionale, e Giuseppe Mattiani.

Insieme a loro, ci saranno anche Caterina Maria Capponi, Daniela Demetrio, Armando Neri, Francesco Sarica e Anna Maria Stanganelli. La lista è stata depositata questo pomeriggio e sarà presentata, insieme alle altre due, lunedì mattina in una conferenza stampa a cui parteciperanno anche il segretario federale della Lega Matteo Salvini e il vice segretario e sottosegretario al Lavoro Claudio Durigon”.

Lo si legge in una nota della segreteria della Lega Calabria.

Articolo PrecedenteRFI, Calabria: modifiche alla circolazione dei treni per lavori di manutenzione all’infrastruttura ferroviaria
Articolo SuccessivoIncidente sul lavoro a Sinopoli, CGIL Reggio Calabria e SLC Calabria: “Basta sacrificare vittime innocenti”
Articoli Correlati

Redazionali

Flash News

A Cassano Jonio il gran finale di colori e profumi della tradizione enogastronomica della Sibaritide nella Notte Bianca 2025

Arvalia Nuoto Lamezia diventa Kairos Nuoto Lamezia: una nuova identità per uno sguardo ancora più ambizioso verso il futuro

A via IRA Festival: due straordinarie prime inaugurano la rassegna internazionale di arti performative in Calabria

Incidente sul lavoro a Sinopoli, CGIL Reggio Calabria e SLC Calabria: “Basta sacrificare vittime innocenti”

Sant’Onofrio: nuovo stop ai lavori di Piazza Umberto I

Tappa Carovana della Pace Acli l’8 settembre a Reggio Calabria

Conte a Cosenza: “Ponte sullo Stretto non è soluzione per Calabria e Sicilia”

Il Tribunale di Cosenza illuminato dal tricolore. L’Unione Avvocati Cosenza: “La bellezza della giustizia da oggi vive anche nella sua estetica repubblicana”

Tridico: “NTT Rende eccellenza assoluta, è questa la Calabria del futuro”

RFI, Calabria: modifiche alla circolazione dei treni per lavori di manutenzione all’infrastruttura ferroviaria

A San Ferdinando un centinaio di ragazzi ricordano lo ‘ndranghetista Antonio Bellocco. La perplessità della presidente Colosimo: “Nella lotta alla legalità serve prima linea...

San Ferdinando (RC), il presidente del Consiglio comunale Di Tommaso aderisce a “Ogni giorno San Ferdinando”: la soddisfazione di Giannetta (FI)

Corigliano-Rossano, lunedì 8 la prima campanella per polo infanzia Magnolia: si parte con nuovo anno educativo. Renzo: “Le tradizioni sono radici per i più...

Finanziamento da 880mila euro: Vibo avrà un nuovo palazzetto

La Rai dà il via a una programmazione radiofonica e televisiva in lingua arbëreshe per la regione Calabria

Uil: “Il tema sicurezza sul lavoro deve essere al centro dell’agenda politica. I dati sugli infortuni sempre più preoccupanti”

Catanzaro, i consiglieri comunali di Azione replicano a Palaia e Carpino: “Ci tacciano di allarmismo perché privi di argomentazioni”

Antoniozzi (FdI): “Wanda Ferro ci rappresenta tutti per il suo prestigio e la sua storia”

Il Comitato ‘Fuori i veleni. Crotone vuole vivere’ risponde a Voce: “Da sue dichiarazioni pubbliche contraddizioni he non possono essere ignorate”

Armonie d’Arte: tutti gli appuntamenti di settembre

Polo DRI a Gioia Tauro, Filt Cgil: “Convocare tavolo al ministero per conoscere piano industriale”

“Un anno di Welfare”: il bilancio dell’Amministrazione Faragalli a Montalto Uffugo

Le Castella si prepara a ospitare il quarto trofeo “Angelo Fabiano”

Palestina, Libera in piazza a sostegno delle iniziative per Global Sumud Flotilla

“Femminile Plurale. Politica e Calabria”, confronto pubblico a Rende in vista delle elezioni regionali

Basket serie B: al via le amichevoli della Bim Bum. Parte anche la campagna abbonamenti

Regionali, ‘Le Lampare’: “Bene candidatura Cuparo”

Calabria 2030 per Tridico: “Wanda Ferro il vero candidato a presidente, ma si dimetta subito o siamo una barzelletta”

Nunzio Bellino e Giuseppe Cossentino ad Amantea: “Cuore elastico” un libro per dare voce alla Sindrome di Ehlers-Danlos

Regionali, ‘Sud chiama Nord’ presente con una sua lista a sostegno di Occhiuto

AMPA venticinqueaprile al fianco della Global Sumud Flotilla

Regionali, l’imprenditrice Mariolina De Marco in campo con la Lega

Vandali danneggiano parco giochi a Caulonia Marina, l’amministrazione comunale: “Grave atto di inciviltà, ripristineremo le strutture”

Reggio, al Planetarium Pythagoras torna l’appuntamento con ‘Filosofia Quantistica’

Il Festival delle Serre entra nel vivo con Paola Turci e Servillo

Provincia di Cosenza, riaperta la SP Scala Coeli-Terravecchia

Fermati quattro presunti scafisti ritenuti responsabili degli sbarchi di fine agosto a Roccella Ionica

Reggio, inaugurata la mostra fotografica “I volti della povertà in carcere” al Castello Aragonese

Atti intimidatori a Reggio Calabria, Libera: “La ‘ndrangheta è in difficoltà”

Palestina, Arci Catanzaro aderisce alla mobilitazione per Gaza promossa dalla Cgil

Regionali, Anna De Gaio candidata con Fratelli d’Italia a sostegno di Occhiuto

“Crescere in Comune”, Pietropaolo: “Strumenti innovativi per supportare i Municipi”

Lavoro, Tucci (M5S): “Stagionali come schiavi, questa è l’Italia di Meloni”

AMPA venticinqueaprile partecipa alla commemorazione dell’82° anniversario della Strage nazista di Rizziconi del 6 settembre 1943

SOS Caldo, dagli anziani, un aumento delle richieste di supporto. Belcaro: “Il servizio andrà implementato”

ABIO Reggio Calabria ODV e l’Associazione Portatori della Vara incantano i bimbi della Pediatria con la rappresentazione in vernacolo “Il Cantastorie”

Cittadinanza onoraria a Infantino, Falcomatà: “Ciò che di straordinario sta facendo per il mondo del calcio e dello sport è il paradigma della...

Hackathon all’Unical: la due giorni tra innovazione e ricerca per il cloud computing intelligente

Catanzaro, Costanzo (FI): “Discarica dove doveva nascere il Parco della Fiumarella. Subito l’intervento della Procura”

Giuseppe Giorno si candida al Consiglio regionale con il Movimento 5 Stelle: “La Calabria merita una politica vicina e coraggiosa”

Pallacanestro Viola, parla Riccardo Agbortabi: “Qui si respira un’aria speciale”

Festival Teatro Popolare, Falcomatà: “Unico e vero erede delle commedie greche e romane”

“Caudex – Visioni Letterarie”, i ‘Vacantusi’ di Lamezia presentano la kermesse culturale

Catanzaro, Palaia e Carpino: “Finanziamento perso? Giunta Fiorita non ha alcuna responsabilità rispetto alle opere risalenti a molti anni fa”

Reggio, domenica sul lungomare Falcomatà la seconda edizione del “Triathlon dei Due Mari”

Perseguita un’anziana invalida di Montebello Jonico con aggressioni e minacce: braccialetto elettronico per un 40enne

“Ravagnese, la porta dimenticata di Reggio Calabria”

“Hybris”, indagato per estorsione passa dal carcere ai domiciliari

Il sindaco Mascaro: “Da Agenda Urbana alla città che cambia: gli interventi prendono forma a Lamezia”

Call Center in bilico, UILCOM invoca un tavolo di confronto urgente: “Clausola sociale da rispettare, committenti più responsabili”

Premio “Demetra” all’antropologa Patrizia Giancotti che presenta ‘Filoxenia’ al Festival Cultura Identità e Rinascita

Falcomatà: “D’Ascola Presidente della Corte di Cassazione, motivo d’orgoglio per l’intera comunità reggina”

Catanzaro, il gruppo di Azione: “Giunta Fiorita ha perso finanziamento di 8 milioni di euro”

Giorgio Armani, FISMO Vibo Valentia: “Figura iconica e simbolo di eccellenza”

“Pennellate di Comunità”: arte, spiritualità e festa nei borghi di Reggio Calabria

Conferenza episcopale calabra, celebrata la prima sessione autunnale a Mileto

Ponte sullo Stretto, Minasi a Tridico: “L’unica presa in giro ai calabresi è il Reddito di cittadinanza”

Informatica, un docente dell’Unical riceve l’Euro-Par Achievement Award 2025

Davide Tavernise si ricandida al Consiglio regionale con il Movimento 5 Stelle: “Per la Calabria del futuro”

I 3 elementi da valutare prima di iniziare a giocare online

Strutture psichiatriche, USB e CooLaP: “Basta trasferimenti forzati, garantire subito il diritto a curarsi nella propria terra”

Festival dell’Ospitalità a Nicotera, ecco il programma della decima edizione

Regionali, Antoniozzi: “Accogliamo Dalila Nesci in FdI. Inaccettabile odio sui social”

𝗟𝗮𝗺𝗲𝘇𝗶𝗮, 𝗚𝗶𝗮𝗻𝘁𝘂𝗿𝗰𝗼 𝗲 𝗗𝗲 𝗦𝗲𝗻𝘀𝗶: “A𝘃𝘃𝗶𝗮𝘁𝗮 𝗹𝗮 𝗽𝗿𝗼𝗴𝗲𝘁𝘁𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗽𝗲𝗿 𝗹𝗮 𝗿𝗶𝗾𝘂𝗮𝗹𝗶𝗳𝗶𝗰𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗮 𝘀𝗰𝘂𝗼𝗹𝗮 ‘𝗙𝗶𝗼𝗿𝗲𝗻𝘁𝗶𝗻𝗼'”

Arte, dialogo e sperimentazione: il Laterale Film Festival illumina Cosenza

Weekend di controesodo, Anas: si attendono 12 milioni e 800mila spostamenti di autoveicoli

Rifiuti organici ammassati e rivenduti come “compost”: sequestrata azienda di smaltimento rifiuti nella piana di Gioia Tauro

Consegnati gli attestati TIS del progetto ‘I Walk the line’, Falcomatà: “Abbiamo puntato sui giovani; è soprattutto a loro indirizzato il nostro impegno”

Scuole chiuse il 16 e 17 settembre per le Feste Mariane, a Reggio Calabria si torna in aula il 18

Dal tappeto verde alle onde del Mediterraneo: il fascino eterno dell’EPT Barcelona

“Spett-Attori: il teatro come cura e rinascita”: il progetto delle comunità terapeutiche in provincia di Cosenza

Coldiretti Calabria: “Bene revoca Comune di Amantea dell’ordinanza sui divieti agricoli”

Reggina, sorteggiata l’avversaria per i trentaduesimi di Coppa Italia

Matthew Lee incanta i cinquemila di Campo San Giovanni ad Amantea

Motive – Music for Inclusion, i giovani musicisti europei si incontrano a Crotone

Ex Ilva, porto di Gioia Tauro “idoneo ad ospitare il polo DRI”

Reggio, il gruppo RED sulla cittadinanza onoraria a Gianni Infantino : “Voce autorevole di una Calabria che ama lo sport”

Famiglia Floccari dona studio e biblioteca alla Fondazione Girolamo Tripodi

Rfi, a Melito di Porto Salvo e Castiglione Cosentino nel Circuito Sala Blu: assistenza gratuita alle persone con disabilità e a ridotta mobilità

Regionali, Russo ufficializza la sua candidatura con Forza Italia

Pnrr, Molinaro (FdI): “Sfida storica per l’edilizia residenziale sociale. La Calabria non può perdere questa occasione”

Palestina, sabato 6 settembre presidi della Cgil anche a Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia

Provincia di Cosenza, approvato definitivamente dalla Commissione Europea il Progetto ECO – Energy

In ristampa “La tragedia di Aiello” di Francesco Kostner, in memoria del sisma del 1905

A Locri il corso allenatori organizzato dalla Fipav Calabria

Gal “Serre Calabresi”: il lavoro come strumento di inclusione. A Roccelletta di Borgia le opportunità dall’agricoltura sociale

Cosenza, torna a Donnici la Festa dell’uva

Rifondazione Comunista: “Cosenza senz’acqua. Un problema lungo 50 anni”

Welfare, dalla Regione dieci milioni di euro per contrasto alla povertà abitativa

Lamezia Terme, “Un Anthurium per Francesco”: consegnati i premi a figure di alto profilo scientifico, culturale e sociale

© 2012-2022 Associazione Culturale "Quadrante Sud" Via Sant'Anna II Tronco 28, 89128 Reggio Calabria
C.F. 92078700801 – Il Dispaccio - Reg. Trib. RC n° 02/2012

Contatti - Note Legali - Seguici su Facebook