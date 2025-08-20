AV Salerno-Reggio Calabria, Loizzo (Lega): “Ok a gara per Galleria Santomarco passo avanti verso collegamenti moderni e sicuri”

“L’aggiudicazione della gara per la realizzazione della nuova Galleria Santomarco sulla linea Cosenza-Paola/San Lucido è un grande passo avanti verso collegamenti sempre più all’avanguardia, moderni e sicuri per una terra come la nostra Calabria che grazie agli investimenti voluti dal ministro Salvini può ambire davvero ad una crescita concreta. Un’opera strategica nei collegamenti tra Paola e Cosenza, grazie all’ottima sinergia tra Governo e Comune con l’assessore Gabriele Fiorita e il presidente del consiglio comunale Emira Ciodaro che hanno tradotto sul territorio le buone politiche della Lega e del ministro Salvini. Felici che finalmente all’alta velocità Salerno-Reggio Calabria si aggiunge un tassello significativo per completare la sua realizzazione in tempi rapidi grazie ai cantieri sbloccati e riaperti dal ministro Salvini che sta puntando sulle opere infrastrutturali, a partire dal Ponte, per far ripartire tutto il Mezzogiorno”.

Lo dichiara la deputata calabrese della Lega Simona Loizzo.