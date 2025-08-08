Calabria Verde, Ugl Agroalimentare: “Bene incremento giornate lavorative per gli addetti forestali ex legge 15”

“L’aumento delle giornate lavorative effettive a 102 è un risultato importante, non banale e non scontato, che dà ancora maggiore stabilità e sicurezza ai lavoratori ed alle loro famiglie. Va dato atto all’Assessore Gianluca Gallo di aver ascoltato le istanze dei lavoratori e delle organizzazioni sindacali – Cgil, Cisl, UIL ed Ugl – che unitariamente, nel corso dell’ultima riunione svoltasi il 6 u.s., hanno chiesto di attivare ogni iniziativa utile. Va a lui riconosciuto anche il merito di aver saputo procedere con impegno e determinazione verso l’auspicato obiettivo.

Sicuramente l’Assessore Gallo e la giunta regionale, guidata dal Presidente Occhiuto, hanno affrontato e superato problemi atavici legati al precariato calabrese, tra cui appunto la situazione dei lavoratori ex art. 15 che adesso non sono più precari e privi di contributi previdenziali, ma lavoratori stabilizzati, inseriti ed integrati in una azienda regionale strumentale della Regione, strutturata ed organizzata per la gestione di compiti e servizi complessi. Un’azienda che, sotto la guida del Dr. Giuseppe Oliva, sta trovando positivi equilibri funzionali di gestione, pur tra le oggettive difficoltà legate alla complessità organizzativa.

La Ugl Agroalimentare esprime plauso ed apprezzamento per l’importante risultato raggiunto a favore dei lavoratori interessati. Per il segretario regionale Guido Castellani si tratta di un momento importante e positivo, in cui la politica regionale ha saputo ascoltare ed impegnarsi per trovare le giuste risposte occupazionali, superando una condizione di precarietà non dignitosa a vantaggio dei lavoratori che hanno sofferto per anni l’utilizzo di un modello da non riproporre per il futuro dei disoccupati calabresi”.

Lo si legge in una nota dell’Ugl Agroalimentare Calabria.