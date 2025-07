“Negli ultimi giorni stanno emergendo diverse notizie positive per il presente e il futuro della Calabria. Con oltre 2 milioni di passeggeri nei primi sei mesi del 2025 – ad esempio – gli aeroporti della nostra Regione segnano un incremento del 29,3% rispetto al 2024; la prossima settimana dopo anni di annunci caduti nel vuoto, inizieranno i lavori dell’ospedale della Piana; l’Unical – ormai polo didattico di eccellenza – ha ospitato poche ore fa 150 rettori riuniti nell’Assemblea degli atenei dei Mediterraneo; a Maida è in corso l’evento Global South Innovation che riunisce esperti, istituzioni e imprese internazionali protagoniste dell’innovazione e della ricerca.

Di fronte, dunque, a questo nuovo protagonismo della Calabria sulle sfide del futuro, stona e non poco la nota del Pd Calabria che – ormai deputato al catastrofismo più nero – pensa bene di concentrare la sua attenzione sullo studio di Legambiente sulle ecomafie.

La Calabria è quarta – ci fa notare il Pd di Nicola Irto -, ma il fatto che le prime due postazioni, Campania e Puglia, siano guidate proprio dal Partito democratico per loro è un elemento non degno di menzione.

Non c’è veramente limite al peggio per questa forza politica che ancora una volta perde un’occasione di restare in silenzio. Ma qui il problema è diventato proprio culturale.

Il centrodestra, da quando è alla guida della Regione, lavora e si impegna per realizzare e raccontare una Calabria nuova e moderna, che ha le potenzialità e le opportunità per credere nel futuro e in se stessa.

Dal Pd, invece, sempre il solito disco rotto del tanto peggio, tanto meglio, dei veri ‘uccelli del malaugurio’ tipico di chi ostinatamente vuole esaltare soltanto i problemi – che pur ci sono e nessuno nega, e per i quali siamo quotidianamente impegnati -, offendendo e avvilendo così le tante forze capaci e intraprendenti che in Calabria si impegnano e lavorano per un domani migliore. Pd menagramo”.

Così, in una nota, il vicepresidente del Consiglio regionale della Calabria, Pierluigi Caputo.