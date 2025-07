Immigrazione, Irto (PD): “Serve tutt’altra linea politica dell’Ue”

“L’operazione internazionale Medusa, coordinata dalla Dda di Reggio Calabria e condotta dalla Polizia di Stato, è una risposta ferma dello Stato al traffico disumano di esseri umani gestito da reti criminali senza scrupoli”. Lo afferma in una nota il Pd Calabria, guidato dal senatore Nicola Irto, in relazione all’inchiesta condotta dalla Dda Reggio Calabria contro un’organizzazione transnazionale dedita al favoreggiamento dell’immigrazione clandestina attraverso la rotta del Mediterraneo orientale.

“Il nostro plauso – prosegue il Pd Calabria – va alla Dda guidata dal procuratore Giuseppe Lombardo, al Servizio centrale operativo, alla Squadra mobile di Reggio Calabria e a tutte le forze e agli organismi di cooperazione internazionale coinvolti. Si tratta di un’inchiesta complessa che ha smascherato un’organizzazione criminale ramificata, capace di sfruttare la disperazione di migliaia di migranti per accumulare profitti milionari”.

“Queste indagini – dichiara il senatore Irto – dimostrano che la criminalità organizzata transnazionale sa adattarsi, cambiare rotte, mezzi e metodi. Ma lo Stato è più forte e riesce a colpire in profondità. Di fronte ai continui viaggi inumani dai luoghi della povertà, urge tutt’altra linea politica da parte dell’Unione europea. Non possiamo accettare che le coste della Calabria diventino teatro di tragedie annunciate o territorio di sbarco per bande criminali. Ora più che mai servono soluzioni politiche giuste, umane e concrete”.